Incidente mortale in via Nettuno, un uomo perde la vita nello scontro tra un furgone e un camion

Ennesimo, tragico, incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 giugno, sulle strade della provincia pontina in cui ha perso la vita un uomo di 62 anni.

Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30 in via Nettuno a Latina, quasi al confine con il territorio di Cisterna. Dalle informazioni a disposizione a scontrarsi, per cause che sono al momento ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, sono stati un furgone Fiat Ducato e un camion Iveco; nell’impatto è morto l’uomo che si trovava al volante del furgone ridotto nella parte anteriore a un groviglio di lamiere. Nell'incidente, da quanto emerso, è rimasta coinvolta anche una vettura Hyundai Kona Hybrid.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per la vittima, un 6enne nato a Cisterna ma residente a Velletri, non c’è stato nulla da fare. Feriti anche un altro uomo di 56 anni e una 42enne che guidava l'auto. Secondo alcune testimonianze raccolte sembra che il mezzo condotto dal 62enne sia stato visto sbandare più di una volta prima del violento scontro; non è escluso che il conducente possa aver accusato un malore. Particolare, questo, su cui però dovranno essere svolti ulteriori accertamenti per una eventuale conferma.

Per i rilievi hanno raggiunto il luogo dell’incidente gli agenti della polizia stradale a cui ora spetta la ricostruzione esatta della dinamica della tragedia. Sul posto, poi, sono giunti oggi pomeriggio oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco, impegnati con due squadre arrivate da Aprilia e Latina per liberare dalle lamiere i due conducenti del mezzo pesante e del Ducato. Pesanti le ripercussioni sul traffico nel corso dei rilievi e delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi.