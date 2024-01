Incidente in via Sabotino, tragico epilogo: muore in ospedale uno dei feriti

Epilogo tragico per l’incidente di ieri sera in via Sabotino a Latina. E’ deceduto dopo il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti uno dei conducenti delle due auto che sono rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Nascosa.

La vittima è un anziano che si trova alla guida di una delle due vetture - la Mercedes - che, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, si sono scontrate quando erano passate da pochi minuti le 21 di mercoledì 24 gennaio. La vettura era poi finita fuori strada. L’uomo, rimasto incastrato all’intero dell’abitacolo e liberato dai vigili del fuoco, era stato soccorso insieme agli altri due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo, poi trasportati in ospeale.

Purtroppo poco dopo l'arrivo al pronto soccorso le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate fino al decesso. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale a cui sono ora affidate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.