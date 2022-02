Esce di strada e si ribalta con l'auto nel canale: muore a 22 anni Yuri Damin

E' Yuri Damin, 22 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 3 febbraio, nel territorio di Pontinia. Il giovane, nato a Fondi, era residente a Terracina. Ieri sera probabilmente stava facendo ritorno a casa quando, percorrendo strada Sant'Isidoro alla guida della sua Nissan Juke, ha perso il controllo ed è uscito fuori strada.

L'auto prima ha urtato violentemente un piccolo ponte in cemento e poi si è ribaltata finendo in un canale che costeggia la strada. Il giovane Yuri è morto sul colpo e all'arrivo del 118 i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il ragazzo era un rugbista e proprio il Rugby Club Latina che lo ha visto crescere ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa: "Ci ha lasciati Yuri Damin - scrive il club sulla pagina Facebook - Uno dei nostri giovani ragazzi che ha militato prima nelle giovanili e appena diciannovenne nella nostra Senior. Un giovane pieno di vita, uno di quelli la cui semplicità e vivacità si fanno notare positivamente all interno di un Club. Uno di quelli pronti a fare squadra e a creare gruppo. Ciao Damin, la tua forza e voglia di vivere rimarrà con noi e per noi un esempio".