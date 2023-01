Incidente con la moto: esce furi strada e fa un volo di 10 metri in un dirupo, grave un 50enne

Pauroso incidente nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 gennaio, nella frazione di Pisterzo a Prossedi dove un uomo dopo essere uscito fuori strada con la sua moto è caduto in un dirupo facendo un volo di diversi metri. Soccorso è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco che hanno operato a lungo prima di riuscire a recuperarlo.

Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale che porta proprio a Pisterzo; l’uomo, un 50enne di Latina, era in moto con altri amici per trascorrere insieme la giornata dell’Epifania quando, per cause che sono al momento ancora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi di rito, ha perso il controllo del mezzo andando fuori strada e finendo in un dirupo a circa 10 metri sotto il livello stradale.

Scattato l’allarme sul posto insieme ai militari dell’Arma e ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero dell’uomo; essendo la zona particolarmente impervia si è reso necessario l'utilizzo di tecniche Saf, di derivazione Speleo Alpinistica Fluviale. Un lavoro di squadra molto complesso quello svolto dai vigili del fuoco che con attrezzatura specifica poco dopo sono riusciti a recuperare il ferito dando modo ai sanitari di trasportarlo d’urgenza in ospedale.