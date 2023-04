Pauroso incidente fra due mezzi sulla Nettunense: tre feriti, grave una donna

Due mezzi coinvolti e tre feriti: questo il bilancio di un pauroso incidente che nella serata di ieri, sabato 1 aprile, si è verificato sulla Nettunense, nei pressi della stazione di Campo di Carne ad Aprilia.

L’allarme è scattato intorno alle 23.30. A scontrarsi, per cause che sono al momento ancora in fase di accertamento, sono stati un Fiat Doblò e un Daily Iveco. Tre i feriti, gli occupanti dei due mezzi: più gravi le conseguenze di una donna di 48 anni che viaggiava come passeggera a bordo sul Doblò, soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasportata in ambulanza in ospedale. Meno preoccupanti le condizioni dei conducenti dei due mezzi, due uomini di 33 e 39 anni, anche loro portati in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti oltre ai sanitari del 118, con un'automedica e tre ambulanze, anche i vigili del fuoco. Per i rilevi sono giunti sul posto i carabinieri di Aprilia che sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.