Si schianta con la moto contro un'auto in transito: volo shock per un 21enne. È in gravi condizioni

Terribile incidente tra sabato 20 e domenica 21 luglio in via Nettunense, tra Aprila e Anzio. Una moto Ducati e un Mercedes si sono scontrati all’altezza del Casello 45, come riporta Il Messaggero: il centauro, un giovane di appena 21 anni, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. I due mezzi si sarebbero scontrati violentemente, a pochi metri da una rotatoria per Anzio. Sul posto è arrivata immediatamente la polizia stradale per svolgere i rilievi del caso: da una prima ricostruzione sembrerebbe che il centauro si sia schiantato contro l’auto in transito, facendo un volo di decine di metri e finendo su un’altra macchina. La moto ha invece continuato la corsa fino allo schianto contro un palo. Il 21enne alla guida del mezzo a due ruote sarebbe in gravi condizioni mentre i passeggeri della Mercedes sarebbero sotto shock.