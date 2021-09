Incidente sulla Nettunense, carambola fra uno scooter e due auto: muore un uomo di Aprilia

Incidente mortale domenica mattina sulla via Nettunense. A perdere la vita un uomo di 32 anni che era in sella a uno scooter ed è rimasto coinvolto in uno scontro con due auto. La tragedia è avvenuta nel territorio di Lanuvio, ai Castelli Romani. La vittima Ionut Ciruc, era residente ad Aprilia, ed è deceduta sul colpo.

Come riporta Roma Today i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Velletris sono intervenuti intorno alle 9 di ieri, 5 settembre, all'altezza del chilometro 14, al confine fre la province di Roma e Latina. Tre i mezzi coinvolti nel sinistro stradale, due Fiat Panda e uno scooter Suzuki. Ad avere la peggio è stato il 32enne alla guida del mezzo a due ruote. Feriti lievemente anche i conducenti degli altri due veicoli, un 48enne romano trasportato all'ospedale di Ariccia e un 85enne di Ariccia, trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale dei Castelli Romani.