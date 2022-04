Cade sulla pista mentre fa motocross: grave un bambino di otto anni

Ha perso il controllo della moto su una pista di motocross cadendo rovinosamente a terra. Un bambino di 8 anni, rimasto coinvolto in un incidente al crossodromo Tridente di Nettuno è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza, in condizioni critiche, in ospedale.

L'incidente, come riporta Roma Today, è avvenuto alle 14 di ieri, sabato 16 aprile. Il bambino, residente a Valmontone, è caduto a terra con la moto mentre stava facendo un giro sulla pista. Tutto è accaduto in pochi attimi. Poi il bimbo è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Bambin Gesù di Roma, dove si trova purtroppo in prognosi riservata. Ancora da ricostruire la dinamica, al vaglio dei carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio.