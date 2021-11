Incidente al Piccarello, maxi tamponamento tra quattro veicoli. Disagi e traffico in tilt

Un maxi tamponamento ha creato non pochi disagi questa mattina nei pressi della rotonda del Piccarello a Latina. Il sinistro si è verificato intorno alle 8 di oggi, lunedì 22 novembre, e, per cause che sono ancora al vaglio, ha visto coinvolte quattro veicioli.

Fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma le ripercussioni per la circolazione stradale anche sulla Monti Lepini sono state pesanti, soprattutto in ingresso della città. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito.