Incidenti, polizia stradale: “Siamo preoccupati”. Gli interventi per una maggiore sicurezza

I numerosi incidenti delle ultime settimane, e non solo quelli con esito mortale, fanno tornare nuovamente alla ribalta il tema della sicurezza sulle strade. “Siamo seriamente preoccupati per il numero di incidenti che funestano le nostre strade” ha commentato oggi il comandante della polizia stradale Gian Luca Porroni, che torna a ribadire l’importanza di proseguire sul doppio binario della prevenzione e della repressione per una maggiore educazione stradale.

“Stiamo lavorando come sempre in stretta sinergia con la Prefettura - ha spiegato -, al fine di mettere in pratica iniziative di tipo preventivo” con incontri nelle scuole, forum o la presenza delle pattuglie in strada, ma anche “repressivo” e in questo ultimo contesto si inseriscono le operazioni "alto impatto" contro eccessi di velocità, uso telefonini alla guida, condizioni psico-fisiche dei guidatori e così via. “Inoltre - aggiunge Porroni -, costanti sono le interlocuzioni con gli Enti stradali per migliorare le condizioni delle arterie e delle loro pertinenze” attraverso la realizzazione di semafori, rotatorie e quant’altro.

Solo nel mese in corso sono stati cinque gli incidenti con esito mortale in diverse zone della provincia, costati la vita anche a tre giovani poco più che ventenni. Ma a questi si aggiungono, tra i più gravi, anche due sinistri sulla Pontina, in uno dei quali, con il coinvolgimento di quattro mezzi, è rimasto ferito anche un bambino e un altro che ha visto un’auto ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.