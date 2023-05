Incidente fra un camion e un furgone: ferita una bambina di 6 anni elitrasportata in ospedale

Una bambina di 6 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 29 maggio, a Pomezia. La piccola, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in eliambulanza in ospedale.

Il sinistro si è verificato in via Arno e ha visto rimanere coinvolti, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un camion e un furgone. Nell’impatto è rimasta ferita la bambina; sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno operato per liberarla dalle lamiere del mezzo.

Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari per lei è stato poi predisposto il trasferimento per mezzo dell’eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma.