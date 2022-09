Incidente fra un’auto e un tir: ferito gravemente un giovane di 22 anni

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito in un grave incidente che nel pomeriggio di oggi, martedì 20 settembre, si è verificato a Pomezia. Dalle prime informazioni a disposizioni a scontrarsi sono stati un’auto e un tir.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.30 lungo via di Valle Caia, la strada che collega la via Laurentina alla via Ardeatina; sul posto, una volta allertati i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118 insieme agli agenti della polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, come riporta RomaToday, per cause che sono ancora al vaglio, la vettura guidata dal giovane, una Fiat Punto cabrio, si è scontrata contro la motrice del mezzo pesante.

Ferito, il 22enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia. I rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale; nel corso degli accertamenti e delle operazioni di rimozione dei mezzi via di Valle di Caia è stata momentaneamente chiusa al traffico.