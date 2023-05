Incidente sulla Pontina, auto si ribalta

Ha creato qualche disagio l’incidente che nel tardo pomeriggio di ieri, 1° maggio, si è verificato sulla Pontina, all’altezza di Borgo Isonzo, nel territorio di Latina.

Il sinistro, che da quanto si apprende sarebbe autonomo, c'è stato lungo la corsia in direzione Nord con una vettura che, per cause che sono al momento ancora al vaglio, si è ribaltata rimanendo su un fianco in mezzo alla carreggiata (come si vede nella foto della pagina Facebook Via Pontina S.R.148).

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’incidente ha comunque creato disagi sulla Pontina, non certo nuova a situazioni di questo genere, anche in un giorno di festa come quello del primo maggio. Code si sono formate nel tardo pomeriggio lungo la Pontina in direzione della Capitale.