Incidente sulla Pontina: 50enne in codice rosso. Ferita anche una donna incinta

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa sulla Pontina. Da quanto si apprende due auto si sono scontrate nel tratto compreso tra Pomezia e la Capitale, in direzione Roma.

Il bilancio è di due feriti, tra cui una donna in stato di gravidanza, che per fortuna sempre non aver riportato conseguenze gravi. Sul posto questa notte sono intervenuti i sanitari del 118 insieme anche a vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia, carabinieri e polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione nello scontro sono rimaste coinvolte, per cause che sono ancora al vaglio, una Mercedes Classe A e una Toyota. A rimanere ferito in maniera più grave un uomo di 50 anni che, soccorso dal personale del 118, è stato poi trasportato in ospedale in codice rosso. Anche la donna incinta è tata portata in ospedale in via precauzionale.

Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

E la Pontina anche nella mattinata di oggi, lunedì 15 novembre, è stata teatro di un altro incidente: un tamponamento che ha causato code dalla via Laurentina a via Naro, sempre in direzione della Capitale.