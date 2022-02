Incidente sulla Pontina: detriti in strada dopo il tamponamento fra auto, disagi e code

Disagi e code sulla Pontina a causa di un incidente nella mattinata di oggi, giovedì 17 febbraio. Da quanto si apprende si è trattato di una tamponamento fra auto con la conseguente dispersione di detriti in strada che ha creato qualche problema alla viabilità verso la Capitale.

Il sinistro si è verificato all'altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare intorno alle 8.40, un orario in cui il traffico è già intenso per chi si dirige verso Roma.

Come riporta RomaToday, un ritardo nella pulizia dei detriti che si sono dispersi sul manto stradale in seguito allo scontro tra le vetture ha reso la circolazione ancora più intensa con una coda di mezzi che si è formata fra Tor de' Cenci e via Cristoforo Colombo.