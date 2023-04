Schianto sulla Pontina: quattro mezzi coinvolti, tre feriti tra cui un bambino

Incidente stradale sulla Pontina questa mattina, 19 aprile, intorno alle 10 all'altezza del chilometro 47.400 lungo la corsia in direzione nord, nel territorio di Aprilia. Il sinistro ha coinvolto quattro mezzi, un autocarro e altre tre vetture.

Secondo la ricostruzione della dinamica l'autista del furgone, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato la cuspide della strada rimbalzando poi al centro della carreggiata. Altri tre veicoli che procedevano nello stesso senso di marcia sono poi finiti contro il mezzo. Il conducente dell'autocarro è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale. Altri due occupanti delle auto, tra cui un bambino di sette anni, sono rimasti solo lievemente feriti e sotto shock per lo spavento.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi degli agenti della polizia stradale di Aprilia è stato necessario deviare il traffico sulla complanare. Inevitabili alcuni disagi degli automobilisti in transito sull'arteria per raggiungere Roma. Al lavoro anche i tecnici dell'Anas.