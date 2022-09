Incidente sulla Pontina in direzione Roma, Anas e forze dell'ordine al lavoro

Incidente stradale sulla Pontina nel tardo pomeriggio di oggi, 19 settembre. Il sinistro si è verificato all'altezza del km 18,200, all'altezza di Castel di Decima, nel territorio di Roma

L'Anas comunica che il tratto di strada, in direzione della Capitale, è temporaneamente chiuso al traffico e la circolazione è deviata sulla viabilità alternativa. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e èer consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.