Incidente sulla Pontina, coinvolti 5 veicoli: chilometri di code e traffico paralizzato

Code e pesanti disagi per i tanti pendolari della Pontina questa mattina. La causa un incidente che si è verificato nei pressi di Castel di Decima lungo la carreggiata nord in direzione Roma. I problemi sono iniziati già intorno alle 7, un’orario in cui la strada 148 risulta già particolarmente trafficata.

Da quanto si apprende nell’incidente sono rimasti coinvolti 5 veicoli. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale; il traffico è stato paralizzato a lungo con code che si sono formate già da Pomezia e auto incolonnate durante le operazioni dei rilievi. Da Astral Infomobilità danno notizia inoltre di ipercussioni anche in via di Pratica, a partire da Via di Castel Romano.