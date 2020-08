Incidente stradale sulla Pontina, tamponamento fra più veicoli

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 8 agosto, sulla Pontina. Da quanto si appende si tratta di un tamponamento che ha visto rimanere coinvolte, per cause che sono ancora al vaglio, tre auto. Nell’impatto sono rimasti feriti i conducenti.

Il sinistro è avvenuto nei pressi del chilometro 28 nel territorio di Pomezia, rendendo necessaria anche la temporanea chiusura della carreggiata in direzione Terracina con il traffico che è stato deviato sul posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i soccorsi alle persone rimaste ferite, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.