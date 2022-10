Incidente sulla Pontina, tamponamento a catena: quattro persone ferite

Ancora un incidente sulla Pontina, che è stata provvisoriamente chiusa in un tratto in direzione sud all'altezza di Aprilia. Lo ha comunicato Anas. Si tratta di un tamponamento a catena avvenuto all'altezza del km 40.

Il sinistro ha coinvolto ben quattro veicoli provocando il ferimento di quattro persone. Per consentire le operazioni di soccorso e l'intervneto delle forze dell'ordine il tratto dell'arteria stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenute anche le squadre dell'Anas per gestire la viabilità. La circolazione stradale è stata infatti provvisoriamente deviata su via Apriliana.