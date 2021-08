Incidente sulla Pontina: tamponamento fra due auto e un trattore. Due persone ferite

Un incidente sulla Pontina avvenuto questa mattina, sabato 7 agosto, intorno alle 8, ha paralizzato il traffico in direzione Roma all'altezza del territorio di Aprilia. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi, due auto e un trattore, per un tamponamento a catena.

Due le persone rimaste ferite, entrambe soccorse dai sanitari del 118. Sul posto è stato anche necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia stradale e ai tecnici dell'Anas per rimettere in sicurezza la strada. Il tratto dell'arteria è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, fino alla rimozione dei mezzi incidentati. E' stata istituita una deviazione all'altezza di Campoverde e la strada è stata riaperta solo intorno alle 12.