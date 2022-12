Scontro tra ambulanza e auto sulla Pontina

Incidente sulla Pontina tra una vettura e un'ambulanza del 118. Il sinistro è avvenuto in direzione sud, all'altezza dell'uscita per Latina. A scontrarsi una Clio e un mezzo di soccorso che stava trasportava un paziente in condizioni per fortuna non urgenti.

Sul posto sono state inviate tre ambulanze per i feriti che, stando alle prime informazioni raccolte, non sarebbero però in gravi condizioni. Anche il paziente che era trasportato nell'ambulanza rimasta coinvolta nel sinistro è stato soccorso e trasportato in ospedale. La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della polizia stradale.