Incidente sulla Pontina, fuori strada con l’auto si schianta contro i cartelli stradali

E’ ricoverato in gravi condizioni l’uomo di 48 anni che nella serata di venerdì 4 novembre è rimasto coinvolto in un terribile incidente avvenuto sulla Pontina. Soccorso dai sanitari del 118 dopo essere stato trasportato presso la clinica Città di Aprilia è stato poi trasferito all’ospedale Santa Maria Goretti dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Tutto è accaduto, come detto, nella serata di venerdì sulla strada statale 148 nei pressi dello svincolo per la Nettunense. Secondo cause che al momento sono ancora in fase di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della sua auto, una Smart che andata fuori strada è finita prima contro il guardrail prima di carambolare contro i cartelli stradali, dove si è fermata in bilico sull due ruote posteriori (come si vede nella foto pubblicata sul gruppo Facebook Via Pontina S.R.148).

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che si sono presi cura del 48enne che nel frattempo è stato estratto dall’abitacolo semidistrutto dai vigili del fuoco. La Pontina è stata raggiunta anche dagli agenti della polizia stradale che hanno eseguito tutti i rilievi di rito e sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.