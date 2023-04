Incidente sulla Pontina, tamponamento tra un autobus Cotral e un furgone: due feriti

La Pontina è stata teatro di un altro incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 4 aprile. Coinvolti un autobus del servizio Cotral e un furgone e da quanto si apprende due persone sono rimaste ferite. Sul posto, scattato l’allarme, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Terracina.

Da una prima ricostruzione si tratta di un tamponamento avvenuto, per cause che sono al momento ancora in fase di accertamento, fra i due mezzi all’altezza del chilometro 94 della statale Pontina, nel territorio di Sabaudia; a rimanere feriti sono stati gli occupanti del furgone, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in codice rosso “per dinamica”.

Sul posto gli agenti della polizia stradale hanno operato per i rilievi di rito e per regolare la viabilità. A loro spetta ora la ricostruzione della dinamica dell'incidente.