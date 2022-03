Altro incidente sulla Pontina in direzione Roma: due mezzi coinvolti, code e traffico deviato

Altro incidente sulla Pontina che sta creando problemi e disagi al traffico in direzione della Capitale. Il sinistro, avvenuto intorno alle 13 di oggi, 14 marzo, ha coinvolto due mezzi pesanti all'altezza del km 38,900, all'altezza di Casalazzara, nel comune di Aprilia.

Anas ha comunicato che in quel tratto di strada il traffico è stato provvisoriamente deviato con indicazioni sul posto. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sull'incidente sono intervenute le squadre dell'Amas e le forze dell'ordine per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Un primo sinistro stradale si era già verificato intorno alle 8 di questa mattina, nei pressi del km 36, al confine tra Ardea e Aprilia, sempre in direzione Roma, creando traffico e code verso la Capitale.