Centauro gravemente ferito dopo l’incidente sulla Pontina, salvato dalla polizia stradale

Con coraggio e senza pensarci due volte sono prontamente intervenuti salvando la vita a un uomo rimasto gravemente ferito in un incidente sulla Pontina: si è rivelata fondamentale per scongiurare la tragedia l’azione degli agenti della polizia stradale di Aprilia a cui ha rivolto “un doveroso plauso” anche il segretario provinciale del Siulp di Latina, Luigi Izzo.

L’uomo a bordo della su moto era caduto a terra mentre percorreva la strada statale 148 lungo la corsia di marcia opposta al senso percorso invece dai due agenti della polstrada. A ricostruire quanto accaduto poi è stato lo stesso sindacalista. “Il motociclista, a seguito della caduta, perdeva tantissimo sangue da un braccio ed uno dei colleghi, con grandissima lucidità e altrettanta professionalità, mentre attendeva l’arrivo dei sanitari, con la cinghia dei propri pantaloni riusciva a tamponare la copiosa emorragia. I poliziotti oltre ad avere avuto la prontezza di bloccare il traffico, hanno messo a repentaglio la propria incolumità in quanto, per intervenire prontamente sul sinistro, hanno dovuto saltare il guard-rail, nonostante l’intenso traffico”.

“Ringrazio tutti i colleghi della polizia stradale di Latina che, nonostante un organico ridotto al lumicino, con grande spirito di abnegazione, continuano a garantire sicurezza sulle nostre strade, non solo sanzionando chi ha un comportamento alla guida non corretto, ma soprattutto per soccorrere vite umane come in questa circostanza” ha aggiunto Izzo mettendo però in evidenza le criticità e i problemi con sui gli agenti sono costretti a convivere ogni giorno. “Colgo l’occasione per rammentare almeno due tematiche, di cui la polizia stradale ormai soffre da moltissimo tempo e che non sono per nulla trascurabili; l’età media molto elevata e la mancanza di personale. Mi auguro che il dipartimento prenda seriamente in considerazione il fatto di elevare di fascia, unico modo per incrementare l’organico e assicurare molte più pattuglie su una delle arterie più trafficate e pericolose d’Italia. Chiudo auspicando che l’amministrazione, come sempre, faccia la sua parte riconoscendo e premiando i due colleghi che nella circostanza hanno dimostrato professionalità, puntualità e grande senso del dovere".