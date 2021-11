Incidente sulla Pontina: mezzo pesante ribaltato. Strada chiusa, code e deviazioni

E’ stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto della Pontina in direzione Roma a causa di un incidente. Secondo le informazioni a disposizione nel sinistro in entrata alla Capitale è rimasto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato.

Un episodio che ha reso necessaria l’interdizione alla circolazione stradale di un tratto dell’arteria nei pressi del chilometro 20,400 per consentire le operazioni di rimozione del tir. Il traffico, come fanno sapere da Anas, viene deviato allo svincolo di Castel Romano al chilometro 23,000 in direzione Roma e allo svincolo di Pratica di Mare in direzione di Terracina, al chilometro 20,100.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, per i rilievi di rito e il personale di Anas per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.