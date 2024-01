Disagi sulla Pontina, mezzo pesante in avaria di traverso sulla carreggiata

Disagi lungo la Pontina, all'altezza del km 21, nella corsia in direzione Terracina per un camion in avaria. Per cause ancora in corso di accertamento un mezzo pesante che procedeva verso sud ha sbandato finendo di traverso sulla strada e impedendo la regolare circolazione del traffico.

Lo comunica Anas in una nota, specificando che il traffico lungo la Pontina è stato temporaneamente deviato verso Pratica di mare per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Inevitabili i disagi per gli automobilisti e i rallentamenti lungo l'arteria.