Incidente sulla Pontina, donna ferita nello scontro: ricoverata in codice rosso in ospedale

Una donna è rimasta ferita nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 maggio, sulla Pontina. In seguito allo scontro, che ha visto rimanere coinvolti due veicoli, la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.

Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo di Castel Romano (km 23,500). Da quanto si apprende si tratta di un tamponamento fra due mezzi; soccorsa poi la donna, come riporta RomaToday, è stata portata quindi in ospedale.

Inevitabili sono stati i disagi alla normale circolazione, deviata per consentire l'intervento dei soccorritori sulla sola corsia di sorpasso, con chiusura temporanea della rampa della via Laurentina. Traffico in tilt per due ore, con incolonnamenti di auto che rientravano dal mare, in un orario in cui la circolazione è particolarmente intensa nel pomeriggio di domenica. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità.