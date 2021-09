Incidente sulla Pontina: un’auto investe un cinghiale. Illeso il conducente, morto l’animale

Pauroso incidente sulla Pontina per un’auto che nella notte all'atezza di Castel Romano ha investito un cinghiale. E’ accaduto nei pressi del chilometro 24 dove, come riporta questa mattina RomaToday, il conducente della vettura, un autista Ncc di Roma alla guida di una Mercedes della Vipclass Chauffeured, si è trovato di fronte il grosso animale non riuscendo ad evitarlo.

L’uomo al volante, fortunatamente rimasto illeso dopo il violento impatto, dopo l'incidente si è subito adoperato per allertare i soccorsi e sul posto sono intervenuta gli agenti della polizia locale di Roma Capitale insieme ai carabinieri.

Lo scontro si è rivelato fatale invece per il cinghiale che dopo aver barcollato per alcuni metri è caduto esanime. La carcassa dell'animale è stata portava via dalla Pontina nella notte.