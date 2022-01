Incidente sulla Pontina, scontro tra due veicoli: una persona ferita. Traffico deviato

Ancora un incidente stradale sulla via Pontina questo pomeriggio, lunedì 17 gennaio. Per cause ancora in fase di accertamento due veicoli si sono scontrati all'altezza del km 50, nel comune di Latina. Il sinistro è avvenuto in direzione Terracina.

Una persona è rimasta ferita e per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'arteria viaria il transito è stato temporaneamente interdetto nel tratto di strada e il traffico è provvisoriamente deviato sulla strada laterale, all'altezza del km 49,600, con indicazioni sul luogo.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi del caso, anche le squadre dell'Anaas per consentire il ripristino della viabilità.