Incidente sulla Pontina, auto fuori strada: una persona ferita. Code verso la Capitale

Incidente sulla Pontina questa mattina, martedì 30 novembre, all'altezza del chilometro 56, nel territorio della provincia di Latina. Il sinistro si è verificato in direzione Roma e il servizio Astral Infomobilità ha segnalato code tra Borgo Montello e Campoverde in carreggiata nord.

Secondo le prime informazioni si tratta di un incidente autonomo: un'auto è uscita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Aprilia. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale.