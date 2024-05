Incidente fra due auto sulla Pontina: grave una donna. Soccorsi con l’eliambulanza

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, sulla Pontina nel territorio di Latina. Da quanto si apprende sono rimaste coinvolte due vetture all’altezza del chilometro 69.700; due anche i feriti con una donna di 65 anni che è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma.

Lo scontro, per cause che al momento sono ancora al vaglio della polizia stradale che è intervenuta per i rilievi, c’è stato tra una Toyota Yaris e una Peugeot 308. Hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Più gravi sono apparse da subito le condizioni della 65enne che si trovava sulla Yaris; sulla Pontina è stata fatta atterrare anche l’eliambuanza per il trasferimento della donna presso l’ospedale capitolino (nella foto dalla pagina Facebook Via Pontina S.R.148). Ferito anche l’uomo che viaggia sull’altra vettura soccorso anche lui dai sanitari del 118 e poi trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale; inevitabili le ripercussioni sulla Pontina.