Notte di incidenti sulla Pontina: due in poche ore. Un’auto va a fuoco, nove i feriti

Due incidenti, nove feriti, un’auto a fuoco e traffico in tilt per quattro ore e mezza: è questo il bilancio di una notte difficile sulla Pontina, quella tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto.

I due sinistri si sono verificati a poche ore di distanza uno dall’altro, entrambi in direzione Roma coinvolgendo, come riporta RomaToday in totale 8 veicoli; pesantissime, nonostante l’orario notturno, le ripercussioni sulla circolazione stradale.

Tutto è iniziato intorno alle 20.30 con il primo dei due incidenti che si è verificato nei pressi del chilometro 18 della strada statale 148 all'altezza di Castel di Decima: per cause che sono al momento ancora in fase di accertamento nello scontro sono rimaste coinvolte quattro auto: una Citroen C1, una Fiat 500, una Mini Cooper e una Ford Fiesta. Una dopo l’impatto si è ribaltata. Il bilancio totale è di quattro persone ferite, soccorse e trasportate per accertamenti all'ospedale Sant'Eugenio e al Campus Biomedico; fortunatamente nessuna è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale del IX gruppo Eur, queste ultime impegnate nei rilievi di rito che saranno utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica.

Passano poche ore, in realtà meno di due, che un altro incidente rende ancora più difficile la nottata sull’arteria. A pochi chilometri di distanza, poco dopo le 22, all'altezza dell'uscita di Castel Romano, sempre in direzione Roma, c'è stato infatti un altro sinistro con il coinvolgimento ancora una volta di quattro veicoli: una Focus, una Chevrolet Aveo, una Volkswagen Polo e una Mercedes, con la Ford Focus che dopo l’impatto si è incendiata. Momenti di paura sono stati vissuti sulla Pontina da tanti utenti che in quelle ore sono rimasti bloccati nel traffico. Questa volta sono state cinque le persone rimaste ferite, trasportate dopo i primi soccorsi all'ospedale Sant'Eugenio, al Campus Biomedico e al policlinico Casilino. Fortunatamente anche in questo nessuno è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo pronto intervento traffico.

Solo dopo ore, intorno all'una, la Pontina è stata riaperta e la circolazione ha iniziato a tornare alla normalità.