Incidente sulla Pontina, coinvolti tre veicoli. E' caccia a un’auto poi fuggita via

Sono in corso da parte degli agenti della polizia stradale le indagini su un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 10 febbraio, sulla Pontina.

Il sinistro si è verificato qualche minuto dopo le 9 nel territorio di Aprilia, nei pressi del chilometro 47+500, in direzione Latina; il bilancio è di una persona ferita che, soccorsa dai sanitari del 118, è stata poi trasportata presso il Nuovo Ospedale dei Castelli.

Secondo le informazioni a disposizione, nell’incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli, uno dei quali subito dopo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Scattato l’allarme sul posto per i rilevi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, sempre presenti sulle arterie della provincia anche con attività di prevenzione e controllo. A loro spetta ora la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’identificazione dell’automobilista alla guida della vettura in fuga che dalle prime informazioni raccolte è una utilitaria di colore scuro marca Fiat. Le indagini sono ora in corso.

Qualche disagio è stato registrato questa mattina sulla Pontina in direzione Latina in seguito all’incidente.