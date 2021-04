Due incidenti sulla Pontina: tir fuori strada e scontro tra più auto. Traffico in tilt

Entrambi si sono verificati, a poca distanza uno dall’altro, in direzione Roma. Tratto di strada chiuso ad Aprilia; code anche in direzione sud per curiosi

Due incidenti a distanza di pochi chilometri uno dall’altro hanno mandato in tilt il traffico sulla Pontina nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 aprile.

Dalle informazioni a disposizione, il primo sinistro si è verificato nel territorio di Aprilia, all’altezza del chilometro 38+400, ed ha visto coinvolto un tir che, uscito fuori strada, è in parte salito sulla sponda laterale che costeggia l’arteria. Da quanto si apprende fortunatamente il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto lungo la carreggiata in direzione Roma; come comunicano da Anas, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di via Apriliana /Pontina Vecchia (km 45,500). Sul posto oltre al personale Anas sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi di rito e per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata e ripristinare al più presto la regolare transitabilità.

Un secondo incidente, qualche chilometro prima e sempre in direzione della Capitale, ha coinvolto invece più veicoli, quattro da quanto si apprende; anche in questo caso non si registrano feriti. In conseguenza dei due incidenti, come detto, si stanno registrando code verso Roma sulla Pontina; diagi anche in direzione sud, questa volta a causa di curiosi.