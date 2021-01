Incidente sulla Pontina: auto si ribalta. Carreggiata chiusa, lunghe code

Code e traffico in tilt nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 gennaio, sulla Pontina a causa di un incidente. Un’auto si è ribaltata all’altezza del km 14, in località Spinaceto, nel territorio di Roma e si è resa necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Latina.

Il sinistro, sulle cui cause e dinamica sono in corso gli accertamenti, da quanto si apprende ha visto coinvolto un solo veicolo; una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito; presenti anche le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Pesanti le ripercussioni sul traffico in direzione di Latina; code si sono formate lungo l’arteria mentre, come informa la stessa Aans, la circolazione è stata deviata temporaneamente sulla complanare.