Incidente sulla Pontina, tamponamento a catena tra un tir e due auto: code e disagi al traffico

Un incidente in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli ha creato non pochi disagi nella mattinata di oggi, giovedì 14 aprile, sulla Pontina con code che hanno raggiunto diversi chilometri. Il sinistro è avvenuto nel territorio di Aprilia nei pressi del chilometro 49 lungo la carreggiata in direzione della Capitale.

Stando alle informazioni emerse, in un tamponamento a catena, per cause che sono ancora al vaglio, sono rimasti coinvolti due auto e un mezzo pesante, da quanto si apprende fermo con un pneumatico squarciato. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale verso Roma. Code, come segnala Astral Infomobilità, si sono fermate lungo la Pontina tra Campoverde e Aprila. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.