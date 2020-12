Incidente sulla Pontina, due persone ferite. Disagi al traffico verso Latina

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 dicembre, sulla Pontina causando disagi anche per i pendolari pontini di rientro verso Latina. In seguito al sinistro, infatti, si è resa necessaria la chiusura temporanea della corsia di sorpasso in direzione Terracina nei pressi del chilometro 27,200, nel territorio di Pomezia.

Dalle informazioni a disposizione nell’incidente, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, è stato coinvolto un veicolo e due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine al lavoro per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Come fanno sapere da Anas, traffico intenso si è registrato in prossimità dell’incidente.