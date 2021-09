Incidente sulla Pontina, lunghe code e traffico in tilt per un tamponamento

Un incidente sulla Pontina ha causato non pochi disagi nella prima mattinata di oggi, giovedì 16 settembre, ai pendolare pontini diretti verso la Capitale. Il sinistro si è verificato nei pressi del territorio di Pomezia in direzione nord; secondo quanto si apprende si è trattato di un tamponamento.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia impegnati ora nella ricostruzione della dinamica. Pesanti, come detto, le ripercussioni sulla circolazione stradale. Lunghe code si sono formate sulla Pontina tra Pomezia Nord e Castle di Decima in direzione Roma, in un orario già particolarmente delicato per il traffico sull'arteria che collega la Capitale con la provincia pontina.