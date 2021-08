Incidente sulla Pontina, ferito un motociclista: chiusa temporaneamente la strada

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 agosto, sulla Pontina. Il sinistro si è verificato nel territorio di Pomezia, nei pressi del chilometro 27 in direzione sud.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia a cui spetta ora ricostruire la dinamica di quanto accaduto, e per i soccorsi i sanitari del 118. Dalle prime informazioni a disposizione si tratta di un incidente autonomo che ha visto coinvolto un motociclista rimasto ferito fortunatamente in maniera non grave.

Per consentire i soccorsi e le operazioni sul posto da parte della polizia stradale, la Pontina è stata temporaneamente chiusa al traffico con code che si sono formate lungo la strada in direzione Latina in un orario già particolarmente trafficato.