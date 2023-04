Incidente sulla Pontina, auto si ribalta. Un ferito

Ennesimo incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 aprile, sulla Pontina. Dalle prime informazioni a disposizione si tratta di un sinistro autonomo che si è verificato all’altezza del chilometro 60, nei pressi di Borgo Montello, nel territorio di Latina.

Da quanto si apprende, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un veicolo si è ribaltato lungo la carreggiata in direzione Roma. Ferito nell’incidente un uomo che è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato poi trasportato in ospedale.

Il luogo del sinistro è stato raggiunto dagli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito utili per la ricostruzione della dinamica. Per consentire le operazioni il tratto di strada è stato chiuso al traffico; sul posto sono intervenute anche le squadre Anas per la gestione della viabilità.