Brutto incidente sulla Pontina, camion sfonda il guard rail e si ribalta. Code e traffico in tilt

Brutto incidente questa mattina sulla Pontina nel territorio di Aprilia con un camion uscito fuori strada che ha il guard rail finendo sulla complanare ribaltandosi (come si vede nella foto dalla pagina Facebook "Via Pontina S.R.148"). Tutto è accaduto all’alba di oggi e le ripercussioni sulla circolazione sono state pesanti.

Le cause dell’incidente, che da quanto si apprende avrebbe visto coinvolta anche una vettura, sono ora al vaglio della polizia stradale di Aprilia intervenuta sul posto una volta scattato l’allarme. Presto il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.

Pesanti, come detto, le ripercussioni sulla circolazione stradale in direzione Roma, per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo pesante, infatti, si è resa necessaria la chiusura della corsia di marcia lenta e della complanare all’altezza km 48+500 con lunghe code che si sono formate a partire da Campoverde.