Incidente sulla Pontina, auto si ribalta dopo un tamponamento fra più vetture: tre i feriti

Ancora un incidente sulla Pontina. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 giugno, all’altezza del chilometro 45 nel territorio di Aprilia. Il bilancio è di tre feriti e pesanti disagi sulla circolazione stradale in direzione della Capitale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del locale distaccamento che hanno svolto i rilievi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da quanto si apprende si tratta di un tamponamento che ha visto coinvolte tre auto una delle quali, in seguito all’impatto, si è ribaltata rimanendo su un fianco in mezzo alla carreggiata.

Tre sono le persone rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118; due sono state trasportate in ospedale in codice rosso per dinamica e una in codice giallo.

Pesanti, come detto, le ripercussioni sul traffico; nel corso delle operazioni di soccorso, dei rilievi della polizia stradale e della rimozione dei mezzi una corsia è stata chiusa con inevitabili disagi per la circolazione stradale. Lungo la Pontina si sono formati diversi chilometri di coda.