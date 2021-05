Incidente sulla Pontina, due feriti nello scontro tra veicoli. Strada chiusa

Disagi alla circolazione e code sulla Pontina a causa di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 maggio. Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 40,500 nel territorio di Aprilia.

Da quanto si apprende sono rimasti coinvolti due veicoli; due anche le persone ferite e per le quali si sono resi necessari i soccorsi da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito.

La strada, come fa sapere Astral Infomobilità, è stata temporaneamente chiusa alla circolazione in direzione Roma; il traffico è deviato su via Apriliana con indicazioni sul posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.