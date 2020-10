Pontina, due incidenti paralizzano il traffico: lunghe code e disagi per i pendolari

Inizio di settimana difficile per i pendolari della Pontina. Due incidenti a distanza di poco tempo uno dall’altro hanno paralizzato il traffico sull’arteria che collega la provincia di Latina con la Capitale.

Un sinistro che si è verificato al confine tra il territorio di Aprilia e quello di Ardea, in direzione Roma, prima delle 9 di oggi, 19 ottobre. Sono rimasti coinvolti, per cause che sono ancora al vaglio, 6 veicoli; una lunga cosa si è formata sulla 148 con pesanti ripercussioni sulla circolazione in un’orario in cui la Pontina risulta già normalmente molto trafficata. sul posto la polizia stradale per i rilievi di rito.

Poco più tardi un secondo incidente è avvenuto, questa volta in direzione Latina; tre i veicoli che sono rimasti coinvolti. Secondo quanto riferisce Astral Infomobilità anche in questo caso si sono formate lunghe code tra Prato Cesarino e Borgo Piave.