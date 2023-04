Incidente sulla Pontina, tamponamento tra due auto: atterra l’eliambulanza per i soccorsi

Disagi nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile, sulla Pontina che è stata temporaneamente chiusa al traffico in seguito ad un incidente che si è verificato in direzione Roma.

Dalle informazioni a disposizione si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolti due veicoli all’altezza del chilometro 42 nel territorio di Aprilia. Nel corso delle operazioni sul posto si è reso necessario l’intervento anche dell’eliambulanza per i soccorsi ad una donna di 52 anni che si trovava a bordo di uno dei due mezzi e che ha accusato un malore legato ad un suo precedente problema di salute.

In via precauzionale è stato fatto atterrare l’elisoccorso attraverso cui è stato predisposto il trasferimento della signora presso l’ospedale Gemelli di Roma. Per i rilievi di rito son intervenuti gli agenti della polizia stradale che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.