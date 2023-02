Incidente sulla Pontina, coinvolti tre veicoli. Due feriti e strada chiusa

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 febbraio, sulla Pontina che è stata temporaneamente chiusa al traffico causando non pochi disagi ai pendolari in direzione sud.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 55 nel territorio di Aprilia e da quanto si apprende ha visto coinvolti tre veicoli, poi rimasti bloccati in mezzo alla carreggiata. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere due persone rimaste ferite, fortunatamente in maniera lieve.

Per i rilievi di rito hanno raggiunto il luogo dell’incidente gli agenti della polizia stradale a cui spetta ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sottoposti agli accertamenti con l'etilometro, tutti gli automobilisti sono risultati negativi.

L'arteria è stata temporaneamente chiusa, la circolazione deviata e in direzione Latina si sono formate delle code in un orario in cui la Pontina è già particolarmente trafficata. Sul posto sono arrivate anche le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.