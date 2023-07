Incidente sulla Pontina: due feriti. Strada chiusa, lunghe code e traffico in tilt

Venerdì “bollente” per gli automobilisti della Pontina, e non solo per le torride temperature. A causa di un incidente, infatti, nella mattinata di oggi, venerdì 21 luglio, si sono formate lunghe code e la strada statale 148 è stata temporaneamente chiusa la traffico nei pressi di Aprilia, verso Roma.

Dalle informazioni a disposizione, il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 38,400 e ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate lungo la carreggiata in direzione Nord. Due sono anche le persone rimaste ferite; sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e i sanitari del 118 per i soccorsi.

Per consentire tutte le operazioni, quindi, la Pontina è stata chiusa e il traffico deviato presso lo svincolo di Casalazzara su viabilità locale, con indicazioni sul posto. Sul posto questa mattina sono arrivate anche le squadre Anas per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Nella tarda mattinata la strada è stata riaperta.

Articolo aggiornato alle 12.30