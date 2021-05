Pontina: incidente per un mezzo pesante. Strada chiusa e disagi per gli automobilisti

Sono pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale per un incidente che si è verificato nei pressi di Castel Romano sulla Pontina. L’arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del chilometro 25,900 in direzione Latina.

Da quanto si apprende il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha visto coinvolto un mezzo pesante che è finito fuori strada. Il traffico, chiusa la strada per consentire i rilievi e le operazioni di rimozione del mezzo, è stato temporaneamente deviato al km 20,300 presso lo svincolo per Pratica di Mare.

Code e pesanti disagi per gli automobilisti lungo la carreggiata in direzione Latina. Sul posto sono intervenuti oltre alle forze dell’ordine anche le squadre Anas al lavoro per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.